Morre homem esfaqueado durante briga por furto de casaco no Jardim Nhanha

Joel José da Silva, de 48 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Jardim Nhanha, em Campo Grande, após ser esfaqueado durante uma briga motivada pelo furto de um casaco. O autor do crime, homem, de 26 anos, foi preso logo em seguida.

Conforme boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Nicolas, invadiu a casa da vítima e furtou um casaco que estava no varal, no quintal da residência.

Ao saber do furto, Joel questionou o rapaz dizendo “esse casaco não é seu, devolve”. Em seguida, o autor foi para casa e pegou uma faca, retornando para a rua onde morava a vítima afirmando que, se quisesse o casaco de volta, que fosse pegar.

Ao ouvir a provocação, Joel também entrou em casa e pegou uma faca. Ambos começaram uma luta corporal, mas a vítima acabou esfaqueada quatro vezes na região do abdômen. Nicolas recebeu algumas facadas superficiais.

Em seguida, o rapaz fugiu e Joel foi socorrido por equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave, morrendo antes da chegada à unidade de saúde.

A PM (Polícia Militar foi acionada) e conseguiu localizar Nicolas em uma rua próxima. Ele estava sujo de sangue, mas havia jogado a faca em uma residência que não soube dizer qual. Uma testemunha achou o casaco jogado na calçada e entregou aos militares.

Para os PMs, o jovem confessou ter matado Joel durante briga. Ele foi preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

