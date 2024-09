Homem é esfaqueado durante briga por casaco na Vila Nhá-Nhá em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (19), uma briga por um casaco terminou em tragédia na Rua Floriano Paula Corrêa, na Vila Nhá-Nhá, em Campo Grande. Joel José foi esfaqueado quatro vezes no tórax após uma discussão com um homem identificado como Nicolas, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, a briga entre os dois começou devido a um desentendimento relacionado a um casaco. O confronto se intensificou, resultando em Joel José sendo gravemente ferido com facadas no tórax. Ele foi rapidamente socorrido pelos motossocorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa, onde permanece em estado grave. Nicolas foi detido ainda no local do crime.

Esse é o segundo incidente de esfaqueamento registrado na mesma região em menos de 24 horas. Na quarta-feira (18), dois homens foram esfaqueados também na Vila Nhá-Nhá. Agnaldo Gasparino da Silva Júnior, de 27 anos, conhecido como “Galo”, foi preso em flagrante após esfaquear Luis Felipe Normanha Veiga, de 21 anos, e Jean Arnaldo.

Jean foi levado à unidade de saúde com uma faca cravada nas costas, enquanto Luis Felipe sofreu um grave ferimento na clavícula. Ambos foram socorridos pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), que estava em patrulha na região. O crime ocorreu no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a Rua Sol Nascente, quando a GCM foi alertada por moradores sobre uma pessoa esfaqueada.

De acordo com o relato de Agnaldo, a motivação para o esfaqueamento dos dois homens foi uma briga relacionada a uma dívida de R$ 100. Ele afirmou que agiu em legítima defesa durante o confronto. Após ser identificado, Agnaldo foi preso e o caso segue em investigação.

As autoridades seguem investigando ambos os casos na tentativa de esclarecer as circunstâncias e evitar novos incidentes.

