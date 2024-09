Motorista de aplicativo é esfaqueado após briga de trânsito em Campo Grande

Um motorista de aplicativo de 47 anos foi esfaqueado na perna esquerda após uma discussão de trânsito na noite de ontem (18), no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, região que dá acesso à rodovia para São Paulo. O autor do ataque, que fugiu do local, ainda não foi identificado.

Segundo o boletim de ocorrência registrado como lesão corporal dolosa, o motorista seguia pela Avenida Guaicurus quando, ao se aproximar da entrada do Bairro Canguru, foi fechado por um motociclista que pilotava uma moto antiga de cor verde, com placa final 88. O incidente desencadeou uma discussão entre os dois.

Após a troca de palavras, o motorista decidiu sair do local, mas foi seguido pelo motociclista. O agressor alcançou o veículo, quebrou o retrovisor e desferiu um soco através da janela. A vítima tentou se defender e deixou o carro, mas a situação escalou rapidamente e culminou em uma luta física. Durante o confronto, o motociclista sacou uma faca e atingiu o motorista na coxa.

Mesmo ferido, o motorista conseguiu escapar e dirigiu até sua casa, localizada no Bairro Bela Laguna. Lá, tomou um banho e dirigiu-se ao CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Coophavila, onde recebeu atendimento médico. Ele teve o ferimento suturado e, além da facada, foi tratado por um hematoma na cabeça, decorrente da briga.

Ainda conforme o registro policial, o celular do motorista foi extraviado durante o confronto, e o caso segue sob investigação pela polícia, que trabalha para identificar e localizar o autor do crime. Até o momento, o motociclista envolvido na agressão não foi preso. Apesar dos ferimentos, a vítima encontra-se em recuperação e não corre risco de vida.

