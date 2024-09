Colisão entre moto e caminhonete deixa um morto e dois feridos na MS-147, em Fátima do Sul

Um grave acidente na noite desta quarta-feira (18) resultou na morte de um motociclista ainda não identificado e deixou outras duas pessoas feridas na rodovia MS-147, próximo ao distrito de Culturama, em Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete, que bateram de frente.

De acordo com o site Fátima News, a dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades. O impacto da batida foi tão intenso que o piloto da motocicleta morreu no local. O garupa, que estava na mesma moto, sofreu ferimentos graves, incluindo suspeita de fratura nas pernas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina. O estado de saúde dele é grave, e ele aguarda transferência para um hospital em Dourados.

O motorista da caminhonete também ficou ferido, com suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros no local e, assim como o garupa da moto, foi levado ao mesmo hospital em Vicentina para avaliação médica.

A Polícia Civil já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente, enquanto a perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários no local. O impacto da colisão deixou ambos os veículos destruídos, evidenciando a gravidade do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais