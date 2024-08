Morre homem baleado por atirador em garagem na Vila Jacy

João Vitor Vieira de Souza, de 23 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira (16), na Santa Casa de Campo Grande, após ser baleado por um atirador que invadiu a garagem em que o jovem trabalhava, localizada na Rua José Paes Farias, na Vila Jacy, em Campo Grande. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (14).

Imagem de câmera de segurança registrou o momento que o atirador chega em uma motocicleta, estaciona na frente da loja, desce e entra no local, onde efetua dois tiros.

Em seguida o homem foge e, até o momento, não foi localizado. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e precisou realizar manobras de ressuscitação, uma vez que o rapaz teve parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado em estado gravíssimo para Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local e recolheram duas cápsulas deflagradas de calibre 380. Na mochila do jovem foi encontrada uma pequena porção de maconha. A causa do crime ainda está sendo investigada.

Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.