Policia militar prende três jovens por perturbação alheio em Nova Andradina

Na madrugada de hoje (16), a policia militar da Radiopatrulha prendeu três jovens universitários, com idades entre 21 e 25 anos, por perturbação do trabalho ou sossego alheio. O caso ocorreu no bairro Irmã Ribeiro, em Nova Andradina.

Os policiais foram acionados por uma moradora do bairro, que relatou não conseguir dormir devido o barulho de som alto recorrente que vinha da casa de um dos rapazes que mora na região.

Os policiais foram até a residência e confirmaram a veracidade da denúncia. Os universitários informaram aos agentes que estavam comemorando o resultado das provas, por isso o som alto.

Os três rapazes foram encaminhados à Delegacia, e os aparelhos sonoros foram apreendidos para as providências legais cabíveis.

