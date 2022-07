Moradores protestam contra atitudes de caminhoneiros que desviam da balança fiscalizatória na BR-262

Na tarde desta terça-feira (5), moradores da região da Indubrasil queimaram pneus e fecharam a avenida das Ostras, em forma de protesto contra caminhoneiros que trafegam sentido Terenos/Campo Grande pela BR-262 e estão desviando da balança fiscalizatória da região extremo oeste da capital.

No local, a população alega que os caminhões evitam passar pela fiscalização do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e estão passando por dentro do bairro, principalmente na avenida das Ostras, onde não tem asfalto e os veículos pesados espalham a poeira para todos os lados.

Mateus Pereira, morador há 28 do local, participou do manifesto. “É uma ocasião que não temos muito conhecimento e criamos uma expectativa de que está transportando algo ilícito. Devido ao peso especificado na nota e passar na balança, o motorista pode receber multa, pode ter a carga apreendida e para evitar isso entram no bairro.”

Além dele, outros moradores estão se sentido menosprezados pela gestão pública pelo fato da região não ter linha de ônibus, não ter um amparo de segurança pública e ainda por cima, falta do asfalto. “Já fomos na Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos), mas não nos deram atenção.”

” Também já fizemos vários baixos assinados e infelizmente também não fomos ouvidos. Ao longo da avenida das Ostras fica o trecho da rua Ganso, que é asfaltada, porém tem a capacidade somente de suportar ônibus e veículos de passeio. Ele não dá o suporte de aguentar uma carreta de 60 ou 80 toneladas”, protestou.

Com informações do repórter Willian Leite com Marcos Maluf