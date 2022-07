Início das obras no Centro Comercial Terminal do Oeste causa expectativa em comerciantes

Após a ordem de serviço ser assinada na sexta-feira (2), as obras no Centro Comercial Terminal do Oeste, mais conhecida como a antiga rodoviária, tiveram início na manhã de ontem (4) com a inserção dos tapumes nos locais que serão modificados.

O Subsíndico do Centro Comercial, Pedro da Cruz Gonçalves, conta que a expectativa dos comerciantes é que as modificações sejam o início de uma nova era para o Centro, aumentando a segurança e deixando o ambiente mais agradável.

” Com as modificações, as próprias pessoas de ruas vão perdendo o espaço, então a tendência é eles irem saindo aos poucos do local”, disse Pedro.

No total serão investidos R$ 16,5 milhões na reforma, sendo R$ 15,3 milhões do Ministério de Desenvolvimento Regional e R$ 1,2 milhões de recurso do próprio município. Mesmo com as obras, os comerciantes continuam atendendo normalmente.

Veja mais na reportagem do Repórter Willian Leite.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.