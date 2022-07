Biblioteca do TJMS volta a atender presencialmente

Após pausa para reforma do prédio, a biblioteca do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está novamente realizando atendimento presencial. Além dos conteúdos digitais, os usuários poderão novamente fazer empréstimos de livros físicos e utilizar a sala de estudos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

Os estagiários do TJ também poderão se cadastrar para efetuar empréstimos de livros físicos, embora ainda não tenham acesso à plataforma digital.

Informações

A biblioteca fica localizada em um dos anexos do Tribunal de Justiça do MS e conta com mais de 19 mil exemplares dentre livros e revistas jurídicas, além de ambiente climatizado e sala para estudos.

Ela oferece artigos jurídicos via e-mail e serviços de consulta e pesquisa para magistrados e servidores, além do público externo.

No atendimento personalizado, a biblioteca continua disponibilizando agendamento para pesquisas tanto para o público externo como para magistrados e servidores. O agendamento para pesquisas pode ser realizado pelo e-mail biblioteca@tjms.jus.br.

A biblioteca também oferece o serviço de carga rápida à comunidade externa, sendo uma oportunidade de retirar o material da biblioteca, efetuar cópia do material e devolver no mesmo dia. Neste caso, interessado deve enviar um e-mail para biblioteca@tjms.jus.br e informar o dia e o material que irá buscar.

Com informações de Tribunal de Justiça de MS

