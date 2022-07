Moradora do Jardim Carioca reclama de cobrança no IPTU para serviços que não existe na região

Uma ponte há dois anos em construção no bairro Jardim Carioca é somente uma das reclamações de moradores da região periférica da cidade. Além da enxurrada que leva o lixo de outros bairros para o endereço, moradores alegam que o espaço fica intransitável quando chove.

A dona de casa Maria José denunciou ao O Estado Online que o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do imóvel dela de 2022 cobrou o serviço de coleta de águas pluviais. Porém, isso não existe na região. “A rua quando chove fica intransitável e, além disso, cobram taxa de esgoto onde não tem. Quando tem enxurrada forte desce muita sujeira.”

“O problema que era na ponte agora é na rua, a prefeitura tem uma parcela de culpa. Porque se pagamos o IPTU em dia, deveríamos receber ser beneficiados. Aqui só tem iluminação”, protesta a moradora.

“Às vezes temos que jogar água na rua porque não temos esgoto, Tem a vizinha que esta construindo mais foça em frente da casa, mas não temos condições de manter isso, porque cada mês tem que mandar esvaziar ” completa.

Em resposta, a Prefeitura de campo grande, por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) se comprometeu a atualizar a descrição do imóvel, mas informando que contribuinte não foi onerado com um custo adicional no IPTU.

A Semadur orienta que quando identificada qualquer divergência no carnê do IPTU o proprietário do imóvel deverá solicitar a abertura de um processo de “Verificação de IPTU”.

O processo é aberto presencialmente, pelo proprietário, na CAC (Central de Atendimento ao Cidadão) que funciona das 08h às 16h, de segunda a sexta, na rua Cândido Mariano n. 2.655 Centro.

com informações Willian Leite