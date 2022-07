TRE-MS convoca mesários até 3 de agosto via Whatsapp

O Tribunal Regional Eleitoral divulgou que em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil mesários atuarão nas mais de 6.800 seções eleitorais do Estado, o processo de convocação iniciou ontem (5), através do Whatsapp. O chamado é para quem irá trabalhar no pleito previsto para outubro deste ano.

A convocação segue até o dia 3 de agosto e está sendo feita por WhatsApp. Segundo a instituição a partir do seu recebimento, o eleitor tem cinco dias para aceitar ou contestar a convocação, o que deverá ser feito por escrito, mediante requerimento ao juiz eleitoral, que decidirá sobre o caso.

O TRE traz as seguintes vantagens para quem participar do processo: se for universitário, poderá obter horas que valem como atividade extracurricular nas instituições parceiras do TRE-MS.

Conforme a Lei estadual 5.386/2019, há garantia de isenção do pagamento de taxas de inscrições dos concursos públicos realizados no Estado e, se previsto em edital, a participação também vale como desempate outro benefício são os dois dias de folga no trabalho por turno da eleição e também dois dias de folga por dia de treinamento.