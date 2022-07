Cigarros eletrônicos seguem proibidos no país

É comum você pesquisar nas redes sociais e encontrar inúmeros vendedores de cigarro eletrônico no país. Nesta tarde (6), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), decidiu manter a restrição que existe desde 2009 de venda, propaganda e uso dos cigarros também conhecidos como vapers.

A justificativa para a proibição é que baseado em estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) está relacionado com aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica.

No Estado estes aparelhos são comprados com facilidade no Paraguai e muitas pessoas vendem nas redes sociais. Eles são aparelhos alimentados por bateria de lítio e um cartucho ou refil, que armazena o líquido.

Esse aparelho tem um atomizador, que aquece e vaporiza a nicotina. O aparelho traz ainda um sensor, que é acionado no momento da tragada e ativa a bateria e a luz de led.

No país os números de pacientes com câncer de pulmão são ainda mais alarmantes. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que para cada ano do biênio 2018/2019, sejam diagnosticados 31.270 novos casos de câncer de pulmão, traqueia e brônquio, sendo 18.740 em homens e 12.530 em mulheres.