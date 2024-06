Morador de rua é baleado enquanto catava latinhas em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (7), um morador de rua de 35 anos foi baleado enquanto coletava latinhas pelas ruas do Bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima foi abordada por um desconhecido e atacada com um tiro no abdome.

De acordo com informações preliminares, a vítima, que após ser estabilizada pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande, relatou que o incidente ocorreu de maneira repentina.

O morador de rua estava realizando seu trabalho de coleta de recicláveis quando foi abordado por um homem que estava a pé. Sem qualquer aviso, o agressor sacou uma arma de fogo e disparou contra ele, acertando-o no abdome.

Apesar da gravidade do ferimento, a vítima, que permanece internada, conseguiu fornecer à polícia um relato sobre o ocorrido. A Polícia Militar atendeu ao chamado e iniciou buscas pelo atirador nas imediações do Bairro Universitário.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, onde as investigações continuam.

