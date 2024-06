Audiência pública discutirá rumos do futebol sul-mato-grossense nesta sexta

Nesta sexta-feira (7), a Câmara Municipal de Campo Grande será o palco de uma audiência pública para discutir os rumos do futebol em Mato Grosso do Sul. O evento, que terá início às 9h, reunirá participantes, incluindo presidentes de clubes, dirigentes esportivos, entidades ligadas ao esporte, árbitros, representantes de órgãos do Poder Público, atletas e outros interessados no futuro do futebol regional.

A audiência é uma iniciativa da Comissão de Educação e Desporto, com o apoio do vereador Roberto Avelar (PP). Em nota enviada à imprensa, Avelar enfatizou que o objetivo principal do encontro é propor soluções após a intervenção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que ocorreu na sequência da prisão de Francisco Cezário, presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

“As equipes têm buscado apoio para que esse momento seja de mudança e pelo fim desse continuísmo. Todos querem que o futebol retome o caminho de glórias, quando tivemos um time da Capital em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro em 1977, pois hoje não temos sequer um time que passe da primeira fase da Série D”, destacou o vereador.

O cenário que motivou a intervenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), teve início no dia 21 de maio, quando o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou a Operação “Cartão Vermelho”.

A investigação do Ministério Público Estadual revelou um esquema de desvio de R$ 6 milhões entre setembro de 2018 e fevereiro de 2023. Francisco Cezário foi preso sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo recursos da CBF e verbas públicas.

O tema já foi debatido esta semana em outra audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A reunião, organizada pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto, contou com a presença de Estevão Petrallas, interventor nomeado pela CBF. Petrallas afirmou à imprensa que passou mais de dez dias se defendendo de diversas acusações.

“É o grande momento da virada de chave. Fico feliz da Assembleia abrir esse espaço. Colocar a Federação para funcionar, foi para isso que a CBF me convocou. Sou um dos vices eleitos. E por isso que a CBF chegou ao meu nome”, explicou Petrallas.

A expectativa é que a audiência pública na Câmara Municipal possa avançar nas discussões e propostas concretas para revitalizar o futebol sul-mato-grossense.

