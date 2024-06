Motociclista bate contra muro e morre próximo a rotatória no fim da Zahran

Na tarde desta quinta-feira (6), o motociclista Anky Ferreira Miranda, 19, bateu contra um muro e morreu na Avenida Eduardo Elias Zahran, na curva logo após a rotatória no cruzamento com a Joaquim Murtinho, próximo a Escola Estadual Hércules Maymone, em Campo Grande.

Segundo primeiras informações, o Corpo de Bombeiros chegou por volta das 14h30 ao local, manobrou o corpo do rapaz e iniciou as manobras de ressuscitação, mas o rapaz já havia morrido. O piloto derramou muito sangue e não resistiu.

