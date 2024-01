Miranda terá disputa entre MDB e PSDB pela prefeitura em 2024

Cidade tem perto de 20 mil eleitores que escolherão novo chefe do Executivo

Localizada a 202 Km da Capital, o município de Miranda será mais uma das cidades sul-mato-grossenses, que terá disputa entre o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), pela cadeira do Executivo municipal em 2024. São pré-candidatos, Fábio Florença (PSDB) e Diogo Bossay (MDB).

Pré-candidato pelo PSDB, Fábio Florença, atual prefeito, foi eleito na última eleição como vice-prefeito, mas assumiu o mandato em 3 de maio de 2021, em decorrência do falecimento do titular do cargo, Edson Moraes de Souza (PSDB), por complicações da Covid-19. De olho no apoio do governo, se filiou no PSDB em maio de 2023 e agora vai lutar pela sua reeleição.

Por ter apoiado o governador Eduardo Riedel (PSDB) na disputa para o governo, o prefeito espera o mesmo apoio de retorno na sua disputa. Na verdade, essa é a mesma estratégia de muitos prefeitos pelo Estado, que negociaram apoiar Riedel. Além disso, os pré-candidatos “vendem”, como vantagem esse apoio aos eleitores, dizendo que isso trará mais investimentos para cidade do governo, mesmo tendo ele (Governo de MS), a obrigação de fazer o mesmo em todos os municípios. Independente disso, o prefeito Fábio tem a gestão bem avaliada e segundo pesquisas, está na frente na corrida eleitoral.

“Estamos fazendo um bom trabalho e buscando cada vez mais ajudar nosso povo. E, estamos firmes pra reeleição”, disse o prefeito. Florença, defende um segundo mandato como forma de dar continuidade ao trabalho que vem realizando.

Apesar que estar bem avaliado trago uma tranquilidade agora, o pré-candidato sabe que toda disputa eleitoral é acirrada e tudo pode mudar. “Toda eleição não é fácil. Mas, com o apoio do povo temos força pra dar continuidade no progresso de nossa cidade”, explicou.

O prefeito atual concorrerá contra o médico Diogo Bossay (MDB). Bossay, disputou sua primeira eleição em 2022, quando tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, é filho de família com tradição na política de Miranda, pois seu pai, Ivan Bossay e sua mãe, Marlene Bossay, já comandaram a prefeitura da cidade.

Em entrevista ao jornal O Estado, o pré-candidato destacou a localização privilegiada de Miranda e a construção da Rota Bioceânica como impulsionadores de desenvolvimento para região. A sua principal proposta, caso seja eleito, é promover o desenvolvimento com a geração de emprego para atrair investimentos e com isso evitar o êxodo de jovens, que hoje deixam a cidade com destino a centros maiores, em busca de oportunidades.

“Estamos na Rota Bioceânica, muito próximos do Pantanal e temos que aproveitar estes dois aspectos para impulsionar o município que, devido à falta de iniciativa dos administradores, vem perdendo moradores, pois tinha 17 mil habitantes e hoje tem pouco mais 25 mil”. Afirmou Diogo Bossay, ao jornal O Estado.

Bossay afirmou que está conversando com lideranças no MDB municipal e regional para reestruturar o partido na cidade, para que possa chegar à disputa fortalecido e em condições de comandar uma renovação em Miranda. Por ser da área de saúde, Diogo Bossay disse, também, que tem uma especial preocupação com investimentos nessa área, tais como equipar hospitais e apoiar a formação dos profissionais para melhorar o atendimento à população.

Vizinha de Bodoquena e integrante da mesorregião dos Pantanais Sul Mato-grossenses e de Aquidauana, Miranda tem mais de 200 anos de história, porém é um lugar que não se desenvolveu ao longo dos anos. É como se o lugar tivesse ficado parado no tempo, subsistindo do turismo, da atividade pecuária e da pescaria. Mudar essa realidade será o maior desafio do próximo prefeito que será eleito em 2024. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Miranda tem uma população de 25.536 (Censo 2022) pessoas. O PIB (Produto Interno Bruto) per capita é de R$ 23.261,99.

De acordo com o TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral), o município tem 19.653 eleitores, sendo 9.754 do sexo masculino e 9.899, do sexo feminino. Quanto a escolaridade, são: 1.570 eleitores analfabetos, 2.331 (Lê e Escreve), 7.174 (Tem Fundamental Incompleto), 750 (Fundamental Completo), 3.328 (Médio Incompleto), 3.033 (Médio Completo), 487 (Superior Incompleto) e 980 (Superior Completo).

São citados como outros nomes que poderiam ser pré-candidatos: o presidente da Câmara, vereador André Vedovato (PDT), a vereadora Elange Ribeiro (PSD). André Vedovato é filho do ex-prefeito, Neder Afonso Vedovato. Em 2021, o vereador também ficou no lugar do prefeito Edson Moraes (PSDB) e do vice Fábio Florença (PDT na época), os dois por Covid-19. No mesmo ano (2021), a Justiça Estadual condenou o ex- -prefeito Neder Vedovato (PDT), por improbidade administrativa. Ele teve direitos políticos suspensos por cinco anos, além de aplicação de multa.

A condenação veio no âmbito de ação civil movida pelo MPMS (Ministério Público Estadual) desde 2018. O órgão denunciou o ex-prefeito por duas contratações feitas sem licitação.

Em 2023, o ex-prefeito Neder, foi condenado pelo desvio de R$ 96 mil de um contrato para obras na cidade, afetada por chuvas e enchentes. Conforme a sentença da 11ª Turma do TRF3 (Tribunal Regional Federal-3ª Região), os crimes aconteceram em 2010. Naquele ano, Miranda foi atingida por fortes chuvas que resultaram em danos a moradias, ruas e estradas.

Por Daniela Lacerda e Laureano Secundo.

