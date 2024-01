Confira a coluna “Conectado”

Pé-de-meia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta semana a lei que cria um auxílio financeiro para estudantes de ensino médio de baixa renda que cursam a rede pública. O programa prevê o depósito de valores numa poupança para os alunos, com o objetivo de reduzir a evasão escolar. O governo ainda vai definir os valores exatos do auxílio e a forma de pagamento. Chamado de Pé-de-Meia, o programa exige frequência mínima de 80%, aprovação no ano letivo e a realização do Enem ao fim do ensino médio. A medida busca incentivar os estudantes a participarem do Enem. Cerca de metade das pessoas que estão concluindo o ensino médio não fez o exame em 2023. A abstenção é vista com preocupação pelo governo.

Bullying

Físico ou virtual agora é crime e foi outra medida sancionada na semana da lei aprovada pelo Congresso incluindo no Código Penal a prática, tipificada como uma forma de constrangimento ilegal. A nova regra prevê multa para quem “intimidar sistematicamente” outra pessoa ou grupo por meio de qualquer tipo de humilhação. Se o crime for online, o acusado pode ser condenado ainda a uma pena de dois a quatro anos de prisão. A lei também torna hediondos todos os crimes contra crianças e adolescentes, de forma que seus autores não podem ser beneficiados com pagamento de fiança ou concessão de liberdade provisória.

Dengue

…E o Ministério da Saúde vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com a vacina contra a dengue. A pasta vai definir na próxima semana a prioridade dentro desse grupo e a distribuição nos Estados. Neste ano, o Brasil terá acesso a 6 milhões de doses para 3 milhões de pessoas. Desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovado pela Anvisa em março passado, o imunizante é aplicado em duas doses e protege contra os quatro sorotipos do vírus, podendo ser usado por quem já teve a doença.

IA

Uma estimativa do Fundo Monetário Internacional revela que a inteligência artificial deve afetar quase 40% de todos os empregos no mundo, com ao menos 60% das atividades sendo impactadas em economias mais ricas. Segundo a diretora- -gerente do FMI, Kristalina Georgieva, “na maioria dos cenários, a IA provavelmente piorará a desigualdade geral” e, portanto, os políticos precisam agir para “evitar que a tecnologia alimente ainda mais as tensões sociais”. Nos países de baixa renda, o impacto nos empregos será de 26%. No Brasil, o índice de empregos com alta exposição à IA é de 41%.

IA 1

E o uso inadequado de IA fez com que uma série de produtos, como cadeiras e móveis de escritório, fossem anunciados na Amazon sob o título “sinto muito, mas não posso atender a esta solicitação, pois vai contra a política de uso da OpenAI”. Essas e outras mercadorias semelhantes foram retiradas do ar, conforme relatos sobre o erro se espalharam. A Amazon não proíbe o uso de grandes modelos de linguagem para gerar nomes ou descrições de produtos.

IA 2

…Enquanto isso o INSS começou a testar uma ferramenta de inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos de auxílio-doença, concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado por mais de 15 dias por motivo de doença, sendo necessário apresentar o documento ou fazer perícia. Para esse processo, o governo vai usar um robô desenvolvido pela Dataprev, que fará uma varredura nos atestados enviados pela plataforma Atestmed. Além de identificar o endereço de onde o arquivo foi enviado, a tecnologia também cruzará dados como nome, assinatura e CRM do médico responsável. No ano passado, mais de 1,6 milhão de pedidos de auxílio-doença chegaram ao INSS via internet, mas 46% não foram aceitos.

Fadiga

De cada cem brasileiros, 41 não querem nem saber o que está acontecendo, diz um relatório do Reuters Institute. A fadiga de notícias é um mal dos nossos tempos. As redes sociais, com seu fluxo ininterrupto de informações e algoritmos que embalam a realidade em um recorte de acordo com o gosto do freguês, só pioram esse estado, caminhamos para o emburrecimento e a desinformação a passos largos.

Por Bosco Martins.