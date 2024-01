Mega-Sena: três apostas de MS ganham R$ 41.657,90

A Caixa Econômica Federal divulgou os locais da sorte do sorteio do concurso 2.678 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta noite em São Paulo (SP). O prêmio estimado está em R$ 38 milhões para o próximo concurso na terça-feira (23). Porém, três apostas de Mato Grosso do Sul faturaram R$ 41.657,90.

As dezenas sorteadas foram 10-13-16-18-37-54. Uma das apostas vencedoras foi em Campo Grande, feita na Lotérica Lotex. Outra foi em Eldorado, cidade distante a 442 km da Capital, na Lotérica Dallas. Uma aposta de Ponta Porã, distante a 313 km de Campo Grande, também foi premiada.

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Cada apostador pode aumentar as chances aumentando os números marcados.

