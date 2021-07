Ministro da saúde passa o dia em Campo Grande conhecendo projetos e postos de vacinas

O índice de vacinação em Campo Grande desperta o interesse não apenas das demais capitais brasileiras, mas inclusive do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que nesta sexta-feira (16) vem conhecer pessoalmente as estruturas da Capital e tudo o que está sendo desenvolvido no município.

A previsão de chegada é as 8h50 na base aérea de Campo Grande, onde será recepcionado pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. Em seguida, eles se dirigem para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para reunião ordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), com 79 secretários Municipais de Saúde.

Pelas 10h30, eles partirão para o Drive Thru de Vacinação no Parque Ayrton Senna. Às 10h45, participa da recepção de Boas Vindas- Encontro com Residências Médicas de Saúde da Família e Residência Multiprofissional.

Na sequência, Às 12h seguem para visita na para Unidade de Saúde Moreninha e 12h15 será feita visita a Unidade Escola do Projeto Laboratório de Inovação de Atenção Primária. Já 14h30, a agenda tem continuidade para conhecer ambulatório pós-Covid na APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), primeiro do País atendendo 100% pelo Sistema único de Saúde.

No meio da tarde, às 15h30 ele parte para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência no tratamento de pacientes com Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Por fim, às 17h30 o Ministro da Saúde encerra a agenda e retorna para Brasília.