Interessados tem até essa sexta para financiar imóvel pelo Feirão Habita CG

Valores de subsídio podem chegar até R$ 20 mil e evento acontece no Pátio Central Shopping

Os interessados em financiar o primeiro imóvel têm até essa sexta-feira (22) para participar do 9º Feirão Habita Campo Grande. O auxílio para ajudar na entrada do financiamento é concedido pela Prefeitura de Campo Grande e pode chegar até R$ 20 mil.

No evento estão reunidas 7 imobiliárias e construtoras que colocaram à disposição mais de 200 imóveis, entre casas e apartamentos, aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 250 mil. Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, os parceiros do Parque Privado ofereceram pelo menos R$ 6 mil por unidade também para abater na entrada do financiamento imobiliário.

O evento conta com o apoio da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), sendo reconhecido como o maior evento do setor de habitação de interesse social da Região Centro-Oeste. O inicío do Feirão ocorreu começou no dia 7 de agosto.

Confira a disponibilidade dos auxílios:

Os subsídios foram organizados por faixas de renda bruta e são destinados à complementação da entrada do financiamento imobiliário, principal dificuldade identificada em famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel, já que grande parte não possui o montante total exigido pelo agente financeiro para realizar o financiamento da sua moradia própria. Os subsídios estão divididos da seguinte forma:

R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

R$ 4 mil para 400 famílias com renda até 7 salários mínimos.

Quem pode participar?

O interessado em solicitar o benefício do programa Bônus Sonho de Morar durante o 9º Feirão Habita Campo Grande deve:

Ter renda familiar mensal bruta de até sete salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

O aporte financeiro pode ser cumulativo com subsídios concedidos pelo Governo Federal e/ou Estadual.

O 9º Feirão Habita Campo Grande vai até esta sexta-feira (22), das 8h às 19h, no Pátio Central Shopping, localizado no Shopping, R. Mal. Rondon, 1380, Centro.

