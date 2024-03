Ministério Público instaura Inquérito Civil para apurar falhas na saúde em Corumbá

Há anos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul vem solicitando ao Poder Público a adoção de medidas para melhorias dos serviços públicos de saúde em Corumbá. Nesta semana, inquérito civil foi instaurado para apurar falhas na Saúde em Corumbá.

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca tem atuado de forma bastante incisiva, principalmente nos procedimentos que solicitam a instalação e o funcionamento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Mista – Neonatal e Pediátrica, a dissolução da Associação Beneficente de Corumbá e a intervenção do Município na prestação dos serviços hospitalares na Santa Casa e de quaisquer serviços externos relacionados a diversas especialidades.

Nesse sentido, foram propostas duas Ações Civis Públicas, ambas estão em grau de recurso. Também foram instaurados procedimentos e propostas outras ações a respeito de casos específicos de mortes devido às falhas nos serviços públicos de saúde.

Ainda assim, fatos recentes tornam necessária a apuração de óbitos aparentemente semelhantes, ocorridos na Santa Casa de Corumbá no período de 1º de janeiro a 18 de março, razão pela qual foi instaurado o Inquérito Civil nº 06.2024.00000250-00.

Outro objeto questionado no Inquérito Civil é sobre a destinação dos recursos do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia da Prata (FONPLATA) à saúde do Município de Corumbá.

Para averiguar todos os fatos apontados no Inquérito Civil, a 2ª Promotoria de Justiça solicita que a Secretaria Municipal de Saúde envie, no prazo de até 10 dias úteis, informações contendo a listagem de todos os óbitos de recém-nascidos na Santa Casa, no período compreendido entre 1º de janeiro a 18 de março; e pede que o Prefeito de Corumbá informe acerca do montante repassado do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) aos serviços de saúde do Município.

