FPF define datas e horários de semis do Paulista; Santos jogará em Itaquera

A Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Na quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), o Santos enfrentará o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena -a casa do Corinthians.

Já na quinta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), o Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque. O “novo gramado” da casa alviverde foi liberado nesta terça-feira (19) pela FPF para receber jogos.

As decisões acontecem em jogos únicos. As finais serão disputadas em jogos de ida e volta, programadas para os dias 31 de março e 7 de abril.

Com informações da Folhapress, por Flavio Latif