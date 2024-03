Evento “Empreenda Hoje” acontece na quinta-feira em Dourados

O evento “Empreenda Hoje” acontece nesta quinta(21) na cidade de Dourados. Programa Cidade Empreendedora em parceria com o Sebrae/MS e apoio da Funtrab/MS (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Serão ofertadas diversas capacitações gratuitas. A abertura do Empreenda Hoje está prevista para às 13h com a presença de autoridades e lideranças locais. Local: Sebrae – Rua Joaquim Teixeira Alves, 4705. O evento é gratuito.

O objetivo da ação é conectar quem deseja ingressar no mercado de trabalho aos pequenos negócios locais que necessitam de mão de obra qualificada, além de levar conhecimento para empreendedores que querem melhorar a empresa e pessoas que sonham em abrir o próprio comércio.

Na programação as seguintes temáticas: “Mulheres que inspiram”; “Técnicas de entrevistas e elaboração de currículo”; “Oficina WhatsApp descomplicado”; “Cine Sebrae: O que é liderança” e “Oficina de inovação”. Durante o Empreenda Hoje, também haverá atendimento da Sala do Empreendedor, Funtrab, Poupatempo e Sebrae.

Confira a programação completa e as atividades das 13h às 20h:

Leia Mais