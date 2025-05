Janja chega à Rússia antes de comitiva oficial e retoma agenda internacional com apoio do Planalto

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, desembarcou na Rússia na madrugada deste sábado (3), seis dias antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participa das celebrações pelos 80 anos do Dia da Vitória — data que marca a rendição oficial da Alemanha nazista em 9 de maio de 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a agenda oficial, Janja chegou ao país por volta das 5h10 no horário local e cumpriu uma visita ao Kremlin, sede do governo russo e residência oficial do presidente Vladimir Putin. A visita, segundo o Palácio do Planalto, foi feita a convite do governo da Rússia.

A primeira-dama deve acompanhar Lula em todos os compromissos oficiais a partir de quinta-feira (8), quando o presidente se junta à comitiva brasileira. A antecipação da viagem reforça o papel de Janja na agenda internacional do governo, algo que tem ganhado visibilidade e também gerado debates públicos.

Nos últimos meses, Janja tem assumido protagonismo em eventos globais, como a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, reuniões na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) e encontros sobre combate à fome, como o que ocorreu em Roma, na Itália.

A atuação da primeira-dama, no entanto, tem sido alvo de críticas da oposição. Em março, questionamentos sobre a legitimidade e os custos de sua participação em compromissos oficiais levaram o governo a solicitar um parecer da Advocacia-Geral da União (AGU) para definir os parâmetros legais da função.

O parecer da AGU, divulgado após os questionamentos, reconhece que a atuação da primeira-dama configura uma função de interesse público. Com isso, o Estado pode arcar com as despesas relacionadas às suas agendas, incluindo viagens. No entanto, a AGU enfatizou a necessidade de transparência nos gastos e compromissos oficiais, o que levou o Planalto a divulgar a agenda de Janja com regularidade.

O presidente Lula já saiu em defesa da esposa em diversas ocasiões, afirmando que ela tem plena liberdade para atuar politicamente e representar o país. “Ela vai estar onde quiser, vai falar o que quiser e vai andar para onde quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher”, declarou o presidente durante um evento em março.

A presença antecipada de Janja na Rússia deve incluir compromissos com representantes da sociedade civil e encontros preparatórios para a participação brasileira nas cerimônias do Dia da Vitória, que reúne autoridades de diversos países e simboliza o papel da Rússia na derrota do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

