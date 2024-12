Ministério da Saúde garante mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para abastecimento até 2025

O Ministério da Saúde anunciou o recebimento de mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nas próximas semanas. Esse estoque, suficiente para abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por até seis meses, reforça a estratégia de vacinação contínua em todo o país. O planejamento do Ministério da Saúde abrange imunizantes para bebês, crianças e adultos, distribuídos de acordo com a demanda e capacidade de armazenamento de cada estado.

A entrega inclui 3 milhões de doses destinadas a pessoas com 12 anos ou mais e aproximadamente 2 milhões para o público infantil. As vacinas devem ser entregues na primeira quinzena de dezembro, contemplando ainda o primeiro lote de 3 milhões de doses da vacina contra a cepa JN.1, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 22 de novembro.

Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), enfatizou que a vacinação contra a Covid-19 passou a ser parte da rotina de saúde pública. “A Covid deixou de ser pandêmica e passou a fazer parte da nossa vida. Hoje, a vacina é de rotina e está disponível ao longo de todo o ano”, explicou.

Segundo Gatti, a manutenção dos estoques é prioridade. “O vírus continua circulando. Isso fez com que o ministério mudasse a estratégia da vacinação. Estamos monitorando constantemente o comportamento da Covid-19 para garantir que a vacina chegue à população.”

Em dezembro, o Ministério da Saúde lançará um painel inédito para monitorar os estoques de vacinas do SUS. A plataforma digital oferecerá maior transparência e agilidade na distribuição dos imunizantes. Atualmente, o PNI distribui cerca de 300 milhões de doses de vacinas por ano para os 5.570 municípios brasileiros, enfrentando desafios logísticos relacionados à extensão e diversidade territorial do país.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a segurança do Brasil em relação ao abastecimento de vacinas. “A vacinação é a prioridade máxima do Ministério da Saúde, e o aumento da cobertura vacinal é uma realidade. Não se pode falar de desabastecimento de vacinas no Brasil”, afirmou a ministra, destacando o sucesso de ações como os Dias D de imunização realizados em diversos municípios.

Com informações do Ministério da Saúde

