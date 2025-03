Ministério da Saúde confirma primeiro caso da nova variante do mpox no Brasil

Paciente de 29 anos, moradora da Grande São Paulo, teve contato com familiar vindo da República Democrática do Congo

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (8), o primeiro caso da nova variante da mpox, identificada como clado 1b, no Brasil. A paciente, uma mulher de 29 anos que vive na região metropolitana de São Paulo, apresentou os primeiros sintomas em 16 de fevereiro, depois do contato com um familiar que veio da República Democrática do Congo, onde a cepa circula de forma endêmica.

A moradora está internada em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e apresenta quadro estável. O Ministério da Saúde informou que monitora a situação e reforça a vigilância epidemiológica para evitar novos casos.

A mpox é transmitida por contato próximo com lesões na pele, fluidos corporais ou mucosas de pessoas infectadas, além do compartilhamento de objetos contaminados. Os principais sintomas são lesões na pele, febre, calafrios, dores no corpo e aumento dos linfonodos. As autoridades sanitárias recomendam que as pessoas com suspeita de doença procurem atendimento médico.

