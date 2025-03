Programação para o 1º semestre valoriza a produção local e fortalece a cena cultural de MS

Teatro, circo, música, dança e cinema são as atrações disponíveis

O Sesc Teatro Prosa inicia o primeiro semestre de 2025 com uma programação repleta de atividades culturais, incluindo teatro, circo, música, dança e cinema. O espaço conta uma estrutura que abarca 208 lugares e palco equipado para apresentações artísticas e projeções cinematográficas do Cine Sesc. Além disso, tem biblioteca de acesso gratuito, com amplo acervo, incluindo obras em inglês da parceria com o Consulado dos EUA em São Paulo, no American Corner.

A gerente do Sesc Cultura, Andreia explica que o processo curatorial do Sesc MS é guiado por três grandes eixos . “O primeiro é a valorização e preservação da cultura local, destacando a riqueza e diversidade das manifestações artísticas produzidas em nosso estado. O segundo eixo busca não apenas apresentar produções que denunciem problemáticas sociais, mas também promover a conscientização do público, incentivando o debate sobre temas sensíveis e fomentando a reflexão e o engajamento social. Por fim, o terceiro eixo visa fortalecer e difundir a cena artística local, criando um ambiente de troca e formação com a cena nacional, ampliando horizontes e fortalecendo conexões no campo cultural”.

Abrindo a programação, na quinta-feira (13), às 19h, haverá o show Karla Coronel canta Liniker. “Ser mulher no palco é um desafio e uma conquista. É carregar na voz todas aquelas que foram silenciadas, que tiveram que lutar para serem ouvidas e respeitadas. No mês da mulher, essa apresentação se torna ainda mais significativa. E cantar Liniker, uma artista que rompe padrões e se coloca no mundo de maneira tão genuína, é dar continuidade a esse ciclo de coragem e autenticidade”, reflete a cantora.

Na sexta-feira (14), às 19 horas, será exibido o curta-metragem Corre, com direção de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges. A produção mergulha no cotidiano das mulheres, evidenciando desafios, preconceitos e as múltiplas formas de violência enfrentadas diariamente. A obra propõe uma reflexão sobre empoderamento, resistência e a força criativa feminina diante das pressões sociais.

No sábado (15), é a vez da criançada se divertir com o espetáculo Fala Bicho, da Cia Habilidoces. A contação de histórias ganha vida com personagens encantadores que habitam os contos populares e a literatura infantojuvenil brasileira. Com elementos visuais, musicais e interativos, o espetáculo reúne um narrador, um músico e uma acrobata para transportar crianças e adultos a um universo mágico, cheio de cor, humor e imaginação.

A Prosa – Mostra Sesc de Teatro e Circo, de 26 a 29 de março, celebra o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Em abril, o Cine Sesc retorna com a exibição do documentário Black Rio! Black Power! (01 e 02/04), explorando o impacto do movimento Black Rio na cultura brasileira.

No dia 03 de abril, o público pode prestigiar o espetáculo “Taiko – a Arte dos Tambores Japoneses”, com Raiden Daiko, trazendo a tradição e a energia da percussão japonesa. No dia 04 de abril, a Ginga Cia de Dança apresenta Silêncio Branco, abordando a temática do feminicídio e a violência contra a mulher.

Em 17 de abril, o show “Especial Clube da Esquina” une os artistas Vozmecê, Ossuna Braza, Guilé e Leca Harper para uma homenagem ao icônico movimento musical, misturando influências da MPB com sonoridades fronteiriças do Mato Grosso do Sul.

A Mostra Sesc de Danças acontece de 23 a 26 de abril, celebrando o Dia Internacional da Dança. No dia 23 de abril, a Cia Duo Due (SP/PR) apresenta Amana, uma poética reflexão sobre a violência contra a mulher, mesclando movimento e depoimentos.

Maio traz o CINEPIANO com Tony Berchmans, nos dias 02 e 03, proporcionando uma experiência de trilha sonora ao vivo para filmes clássicos de Charlie Chaplin. No dia 02, Berchmans improvisa sua trilha para Em Busca do Ouro (1925), enquanto no dia 03, uma sessão infantil exibe O Garoto.

Por fim, em junho, o Cine Sesc apresenta Bacurau nos dias 24 e 25 de junho, um thriller distópico brasileiro que explora questões sociais e políticas.

Com uma programação variada e acessível, o Sesc Teatro Prosa reafirma seu compromisso com a difusão cultural e o acesso às artes em Campo Grande.

Serviço: O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura no Instagram @sescculturams, Facebook/sescculturams e no aplicativo “Encontre no Sesc”.

