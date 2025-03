Receita Federal apreende 2,5 kg de pasta base de cocaína em Corumbá

Drogas estavam com duas mulheres que transportariam o entorpecente para São Paulo; caso foi encaminhado à Polícia Federal

A Receita Federal apreendeu 2,5 kg de pasta base de cocaína durante uma fiscalização realizada na noite desta sexta-feira (7), em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A ação, que contou com apoio da Polícia Militar, ocorreu por volta das 23h e resultou na prisão de três mulheres.

As suspeitas estavam em um táxi clandestino de origem boliviana, abordado na fronteira. Durante a revista, os agentes encontraram cápsulas da droga nos pertences de duas passageiras, que demonstraram nervosismo. Elas confessaram que haviam sido contratadas pela terceira passageira para ingerir as cápsulas e transportá-las até São Paulo. Pelo serviço, cada uma receberia R$ 2.500.

O entorpecente apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 105 mil. As três mulheres foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações.

