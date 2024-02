Michelle Bolsonaro chega a Campo Grande e recebe Bíblia de Adriane Lopes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também presidente do PL Mulher, está em Campo Grande desde a manhã desta sexta-feira e foi recebida no aeroporto pela prefeita Adriane Lopes. Este encontro inaugural marcou sua chegada à Capital, onde, ainda na pista de pouso, a visitante foi presenteada por Adriane com uma bíblia. A anfitriã disse que a escolha do presente reflete a afinidade de valores compartilhados, especialmente em relação à fé cristã e à importância da família.

Michelle Bolsonaro cumpre agendas políticas do Partido Liberal e amanhã, às 10 horas, terá um grande evento no Bosque Expo – Centro de Eventos no Shopping Bosque dos Ipês, que promete reunir em peso, mulheres conservadoras e de direita de Campo Grande e de todo o Estado. São esperadas pelo menos 3 mil pessoas. Os portões abrem às 8 horas.

O Encontro do PL Mulher no Mato Grosso do Sul, busca incentivar e engajar a participação das mulheres na política, e contará com a participação, além da presidente Nacional, Michelle Bolsonaro, da Vice-Presidente Nacional, deputada federal Amália Barros e da Presidente Estadual do PL Mulher MS, Naiane Bitencourt.

Leia mais: Bolsonaro retoma articulação para PL apoiar Adriane Lopes

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram