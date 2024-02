Bolsonaro retoma articulação para PL apoiar Adriane Lopes

Após anunciar Catan candidato, Bolsonaro muda de posição

Após reunião com a senadora Tereza Cristina (PP) o ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos líderes do Partido Liberal (PL) afirmou que juntamente com o presidente regional do PL, Marcos Polon que o partido negocia a possibilidade de apoiar a candidatura da prefeita Adriane Lopes que disputara a reeleição. Na semana passada disse em entrevista concedida a uma emissora de rádio de Campo Grande que o candidato do PL a prefeitura seria o deputado estadual João Henrique Catan (PL) para a eleição de outubro na Capital.

“Estamos acertando agora com a Tereza Cristina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul”. Declarou na manhã desta quarta-feira em entrevista ao Blog do Elielson, na rádio CBN, Bolsonaro falou sobre aliança em São Paulo, onde o PL apoiará Ricardo Nunes, do MDB, indicando o vice. Na sequência, citou Campo Grande.

Além de Bolsonaro, a senadora também conversou com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto para articular apoio do partido à reeleição de Adriane Lopes (PP) quando ficou decidido que Campo Grande seria prioridade no diálogo com o PL, já que é a única capital administrada pelo PP no País. Fora disso, Tereza Cristina apontou que sem o apoio de Bolsonaro, apoio do PL, inclusive com a indicação de um nome para vice, seria a única forma de manter a candidatura de Adriane à reeleição.

Apesar da nova declaração de Bolsonaro, o deputado estadual João Henrique Catan (PL), citado como possível candidato do partido à Prefeitura de Campo Grande, não acredita que o partido definirá tão cedo o futuro do grupo em Campo Grande. O deputado voltou a questionar o porquê do partido não sonhar em ser ator principal em Mato Grosso do Sul. “Por que não uma pessoa que tenha vontade de ser, seja leal, fiel, queira? Toda vez parece que o que vende é estar junto e nunca na condição de principal”, criticou.