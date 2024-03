Meteorologia alerta para tempestades em Mato Grosso do Sul

A terça-feira (5) começou com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul, mas a população do estado deve ficar atenta aos alertas meteorológicos que indicam a possibilidade de tempestades em diversas regiões. De acordo com informações do órgão responsável, são esperados acumulados de chuvas acima de 50mm.

Na Capital, os termômetros registraram uma variação térmica entre 23°C e 31°C. Para Dourados, a previsão é de mínima de 22°C e máxima de 33°C, enquanto na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, a variação térmica também é perceptível.

Em Anaurilândia, situada na região leste do estado, a mínima prevista é de 24°C, e a máxima pode chegar aos 36ºC.

No norte do estado, municípios como Coxim e Camapuã apresentam mínimas de 23°C, atingindo máximas respectivas de 31°C e 33°C. Na região sudoeste, em Porto Murtinho, as temperaturas variam entre 25°C e 31°C.

Vale destacar o alerta de tempestades, que podem atingir diversas regiões do estado. É importante que a população esteja atenta às orientações de segurança, evitando áreas de risco e adotando medidas preventivas para minimizar possíveis danos.

