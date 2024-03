Depois de anos, Lagoa Itatiaia ganha revitalização no entorno em Campo Grande

A Lagoa Itatiaia finalmente passará por reformas, depois de longos anos de espera e será o primeiro projeto de melhoria para o complexo em larga escala. Serão destinados R$ 1,2 milhões em recursos do Governo Federal e contrapartida municipal.

Nessa fase dos trabalhos será construído novo prédio que vai abrigar a base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e o depósito da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e iniciada as bases da academia ao ar livre e os decks. No período em que a revitalização do complexo da Lagoa Itatiaia estiver sendo executada não haverá interdição das vias no entorno e os

frequentadores poderão desenvolver as suas atividades de lazer, pois os serviços serão realizados por eta

O projeto prevê a implantação de playground, área de convivência, palco, redário, estação de ginástica, fonte interativa, bancos de concreto, calçadas com acessibilidade, pista de caminhada, decks e uma passarela (píer) de 40 metros. Por ser área de interesse ambiental, tudo será feito seguindo a recomendação e orientação da Semadur (Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Gestão Urbana).

