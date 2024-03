Municípios de MS podem se inscrever para sediar eventos esportivos da Fundesporte; Prazo encerra este mês

Os municípios interessados em sediar eventos da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) podemk preencher o termo de candidatura para sediamento de evento. disponível. É necessário que os prefeitos dos municípios e assinem o documento realizado pela Fundesporte até o dia 15 de março.

Para assinar basta acessar esse link. Aqueles representantes de municípios de Mato Grosso do Sul, que quiserem participar dos Jogos Escolares 2024, devem assinar o termo de adesão até o dia 12 de março clique aqui.

CALENDÁRIO

A programação para este ano no calendário da Fundesporte inclui diversas competições: Jogos Escolares da Juventude, da Melhor Idade, Universitários, Paralimpíadas Escolares, Festival Surdolímpico, Festival de Praia, Festival de Verão, e muitas outras atividades. O calendário preliminar de eventos de 2024 da Fundesporte está disponível no link.

