Mesmo com nível superior, candidatos procuram qualquer vaga de emprego para levar sustento à mesa

Oportunidades de emprego marcaram o início da semana com mais de 1.600 vagas oferecias pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e 1.300 pela Funtrab (Fundação do Trabalho) para a Capital. O jornal O Estado foi até as duas fundações, conversou com quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho e identificou que, mesmo com formação superior, os profissionais estão buscando qualquer vaga para colocar comida na mesa.

Formado em Educação Física e sem oportunidade de trabalho em sua área, João Otávio Montenegro, 29, conta que, mesmo com um diploma de formação, as oportunidades andam escassas e que, com uma filha e uma casa para manter, a vaga em que for contratado ajudará muito a família a colocar comida na mesa.

“Vim aqui com uma expectativa muito grande de conseguir uma oportunidade de emprego, mesmo tendo saído há pouco tempo do meu antigo trabalho, preciso me manter inserido em alguma vaga. Estou todos os dias procurando, ‘martelando’ para que consiga voltar o quanto antes para o mercado de trabalho, porque além de eu ter de me manter, tenho uma filha pequena que também precisa de mim”, contou João.

Juliana de Oliveira Firmino, 20, conta que está buscando um emprego formal para que possa ter ao menos estabilidade e um salário garantido ao fim do mês. Atualmente sua renda vem da venda de algumas peças de lingerie que faz durante o mês.

“Estou querendo cursar algo no ano que vem e pra isso preciso de um emprego fixo e formal para poder pagar as mensalidades. Hoje minha renda vem totalmente da venda de lingerie, mas nem sempre temos a renda garantida e nem sempre encontro clientes interessados, então acaba ficando difícil e pesado pra mim, mesmo morando com meus pais”, comenta Juliana.

A situação se repetiu na Funsat, onde Juliane Roda, 21, buscava por uma vaga de emprego no setor administrativo. Ela conta que, mesmo morando com os pais, as contas acabam apertando no fim do mês e a falta de um trabalho acaba prejudicando e dificultando a jovem a manter as contas em dia.

“Já tive quatro trabalhos em áreas de administração, que é uma área que eu me identifico e me dou bem, então quero continuar trabalhando com isso. Eu moro com meus pais, mesmo com a ajuda deles as vezes alguma continha acaba apertando o orçamento e ficando sem ser paga naquele mês. Espero sair daqui com um emprego garantido para poder colocar novamente minhas contas em dia e ajudar em casa”, finaliza Juliane.

Além do trabalho formal, a Capital também conta com disponibilidade de oportunidades de estágio: a Funsat oferece 40 vagas para acadêmicos em Direito, 30 para acadêmicos de Pedagogia e 15 na área de Publicidade e Propaganda.

Processo seletivo

Além das vagas oferecidas durante esta semana, a Funsat realiza hoje (25) um processo seletivo em parceria com a Construtora Santos Carneiro, para contratação imediata de eletricistas de instalação predial, com três vagas, e bombeiro hidráulico, uma vaga. Para participar, o candidato não precisa ter experiência e curso específico, somente ter noção de elétrica e se comprometer em realizar o curso após a contratação.

Já amanhã, quarta-feira (26), o processo seletivo será em parceria com a empresa Vip Serviços para as funções de operador de empilhadeira, com 16 vagas, e auxiliar de logística, com 5 vagas. Os interessados em qualquer um dos dois processos precisam comparecer presencialmente no prédio da Funsat, das 8h às 11h.

Nova diretoria da Funsat é apresentada

Na tarde de ontem (24), a prefeita Adriane Lopes (Patriotas) divulgou os nomes dos integrantes da nova diretoria da Funsat em Campo Grande. Com isso, Paulo da Silva assumiu como diretor-presidente e João Henrique Lima Bezerra como adjunto.

Nas redes sociais a prefeita publicou uma foto com ambos, com a legenda “Sejam bem-vindos ao time e bora gerar empregos, cursos de qualificação e novas oportunidades para os campo-grandenses”. Vale lembrar que a exoneração do antigo diretor-presidente, Luciano Silva Martins, e do diretor adjunto, João Marcelo Pereira, foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) no dia 20.

Casado e pai de dois filhos, Paulo da Silva (58) afirma que aceitou o convite com o desafio de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas. “Campo Grande caminha a passos largos na promoção de oportunidades para as pessoas, principalmente nessa retomada da economia e do emprego na pós-pandemia. Nosso desafio é fortalecer cada vez mais os potenciais das pessoas como indivíduos. Nossa prioridade será a promoção de oportunidades de trabalho.”

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado do MS.

