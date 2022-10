Prefeita Adriane Lopes, anuncia novo diretor-presidente da Funsat

Foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), na última quinta-feira (20), a nomeação da nova diretoria da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e nesta segunda-feira (20), a prefeita da capital Adriane Lopes (Patriota) pousou para foto em uma rede social, onde anuncia o novo diretor-presidente e seu adjunto.

Ao lado do novo diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva e de seu adjunto, João Henrique Lima Bezerra, a prefeita conversa com os servidores e afirma o compromisso de gestão participativa.

“Estamos aqui hoje para agradecer o empenho de vocês no trabalho prestado a Campo Grande com Compromisso e responsabilidade. Todas as entrega que fazemos na cidade, principalmente aqui na Funsat, tem as digitais de todos vocês. Isso eu afirmo que, quero fazer um trabalho em conjunto ouvindo”, disse Adriane.

Formado em Contabilidade pela Escola Técnica Prof. Idene Rodrigues dos Santos de Junqueirópolis/SP, Paulo é casado, pai de dois filhos e tem 58 anos. Paulo assume o cargo dizendo que aceitou o convite com objetivo contribuir com o fortalecimento de políticas públicas com objetivo de fomentar ao emprego e geração de renda para as famílias de Campo Grande.

“Campo Grande caminha a passos largos na promoção de oportunidades para as pessoas, nosso desafio é fortalecer cada vez mais os potenciais das pessoas como indivíduos, cidadãos e profissionais. Nossa prioridade será a promoção de oportunidades de trabalho e capacitação para geração de renda das famílias que escolheram Campo Grande para viver.”, disse.