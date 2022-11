Base de Riedel já articula para decidir presidência da Assembleia

Três nomes surgem nos bastidores, mas definição só em fevereiro

Os 24 deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul, começam a articular sobre os novos integrantes da Mesa Diretora para a nova legislatura com início em 2023. As conversas também giram sobre quem será

o novo ou nova presidente da Assembleia Legislativa.

O atual presidente, Paulo Corrêa (PSDB), não pode mais ser reeleito, e o nome da deputada mais votada do pleito com 49.512 votos, Mara Caseiro (PSDB), já é cotado como possível indicação do ninho tucano. Apesar disso, os deputados Zé Teixeira (PSDB), hoje primeiro-secretário; e Gerson Claro (PP) estão de olho no posto.

Gerson Claro não crava o interesse e desconversa. “Dentro do partido são só dois deputados e se tiver um consenso, e que eu possa ser um nome eu vou levar em consideração. Mas isso começa com conversas ‘dentro de casa’, e nosso partido ainda não comentou ainda sobre isso”, disse Gerson Claro à TV Morena.

No caso do deputado Zé Teixeira, o forte aliado seria o deputado Paulo Corrêa, que investiria em se posicionar para o posto de primeiro-secretário dando apoio a Teixeira na presidência.

Mara Caseiro declarou ao Jornal O Estado, que está pronta para assumir novos desafios na Assembleia Legislativa, inclusive pronta para assumir a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul “se assim for a vontade de Deus”. A declaração concedida ocorreu logo após a expressiva votação da deputada no primeiro turno. Eleita com Mara Caseiro entrou para a história como a deputada mais votada do Estado.

“É a primeira vez que uma mulher assume a primeira colocação em Mato Grosso do Sul e isso é motivo de muita honra, muito orgulho. Agradeço primeiramente a Deus e às pessoas que confiaram no meu trabalho”, disse ela. Sobre a possibilidade de ser presidente da Casa de Leis, a deputada disse respeitar a posição do atual presidente, mas garantiu que vai buscar o seu espaço na Assembleia.

Além de ser a deputada mais bem votada da história do Estado, Mara Caseiro também é a primeira mulher a ser líder do governo estadual na Assembleia. “Tenho ouvido de muitas pessoas que eu tenho de ser presidente (da Assembleia Legislativa). O futuro a Deus pertence, mas a gente tem de sonhar também”, disse ela. Geralmente em MS, o governador elege alguém do seu partido para o cargo, mas nada está cravado para 2023 ainda.

Rito de posse da Mesa Diretora

Conforme o regimento interno da Assembleia o rito indica que às 9h do dia 1º de fevereiro de 2023, os deputados estaduais devem se reunir na sede da Assembleia, independentemente de convocação, para a solenidade de posse e eleição da Mesa, que dirigirá os trabalhos nas duas sessões legislativas.

Feito isso haverá a eleição dos membros da Mesa Diretora, parte de sua coligação: PP, PL, PDT, PSB e Republicanos.

O time do PSDB, mesmo de Eduardo Riedel estão os deputados eleitos: Mara Caseiro, Jamilson Name, Lia Nogueira, Paulo Corrêa, Pedro Caravina e Zé Teixeira. O PDT elegeu Lucas de Lima e o Republicanos

Antônio Vaz, ambos apoiadores de Riedel. Pelo PL, foram eleitos: João Henrique Catan, Coronel David e Neno Razuk. No PP os deputados Londres Machado, Gerson Claro. Desses, geralmente João Henrique é o que pode atuar sozinho como oposicionista.

O PT é um partido que atua de certa forma de maneira independente e vota em acordo com os pedidos envolvendo as classes trabalhadores e a população. Nessa legislatura votou com o governo na maioria dos

projetos e inclusive, petistas pediram votos e apoiaram Riedel. Por isso, não pode ser considerado como oposição. Foram eleitos: Amarildo Cruz, Pedro Kemp e Zeca do PT. O deputado eleito Pedro Pedrossian (PSD), que ganhou o posto após a Justiça decidir que Tiago Vargas (PSD) não está apto, também pode atuar

de forma independente.

O único que pode fazer oposição é o deputado eleito Rafael Tavares (PRTB).

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal o Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.