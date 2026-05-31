Menina é atingida de raspão por bala perdida enquanto dormia em Campo Grande

Uma menina de 7 anos foi atingida de raspão na cabeça por uma bala perdida durante a madrugada deste domingo (31), no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A criança dormia no momento em que o disparo atravessou a cobertura da casa e atingiu o quarto.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares ouviram três tiros durante a madrugada. Ao verificar o que havia acontecido, a avó encontrou a neta ferida e percebeu um buraco no telhado da residência, indicando o caminho percorrido pelo projétil.

A mãe levou a criança para a UPA Aero Rancho, onde ela recebeu atendimento médico. A menina precisou levar pontos e passou por curativo, sendo liberada em seguida. Apesar do susto, o estado de saúde é estável e ela não corre risco.

O projétil foi localizado pela família dentro da residência e entregue à polícia. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O material recolhido será analisado e o caso será investigado para identificar de onde partiu o disparo.