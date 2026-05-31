Capital tem 106 postos de carregamento de veículos espalhados em shoppings, atacadistas e postos de gasolina

Com a popularização dos carros elétricos, os pontos de carregamento também estão se espalhando por Campo Grande. Seja em shoppings, mercados, hotéis, concessionárias, postos de combustíveis ou tendas especializadas, atualmente, a Capital tem 106 pontos de abastecimento para este tipo de veículo, dos quais 69 têm recarga lenta e 37 fazem recarga rápida.

De acordo com a ABVE (Associação Brasileira dos Veículos Elétricos), a venda de carros elétricos disparou em Campo Grande nos últimos anos, saltando de 425 veículos vendidos em 2022 para 1.503 em 2025. Apenas este ano já foram comercializados 598 carros elétricos. Dessa forma, foi necessário que diversos estabelecimentos se adequassem para corresponder à demanda atual.

No começo de maio, por exemplo, um shopping nos altos da Avenida Afonso Pena recebeu investimentos de uma empresa terceirizada que implantou em parte do estacionamento em eletroposto com xxx tomadas. A intenção é disponibilizar a opção de carregamento padrão e carregamento rápido para que os clientes do centro comercial aproveitem o tempo que passam fazendo comprar ou se entretendo para que possam sair de lá com o carro abastecido.

Os supermercados também estão se adaptando aos novos tempos. Uma rede atacadista instalou estações de carregamento em oito de seus estacionamento e o uso é cortesia para os clientes, que podem abastecer a energia de seus veículos durante as compras. Além disso, hipermercados da mesma rede na Capital e em Dourados também possuem eletropostos.

Ainda de acordo com a base de dados da ABVE, além da Capital, mais 23 municípios de MS tem eletroposto, sendo que todas as cidades do Estado tem, ao menos, um carro elétrico. Ao todo, são 277 pontos de carregamento, sendo 189 para carga lenta e mais 88 para carregamento rápido.

À nível estadual, a comercialização de carros elétricos viu um salto de mais de 233%, em três anos, saindo de 692 vendas em 2022 para 2.306 em 2025. Já nos primeiros meses de 2026, em MS já foram vendidos 95 unidades de carros elétricos, totalizando 7.049 vendas entre 2022 e os primeiros meses de 2026.

Por Ana Clara Julião

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