Menina de dois anos que morreu atropelada enquanto brincava em Deodápolis é identificada

A pequena Laura Vitória Aparecida, de 2 anos e seis meses, morreu na manhã deste sábado (21) após ser atropelada por uma caminhonete em Deodápolis, município localizado a 249 quilômetros de Campo Grande. A criança estava acompanhada do pai e de outros parentes no momento do acidente.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o Impacto News, Laura brincava na Rua Ricardo de Oliveira quando foi atingida pela caminhonete. O veículo teria passado por cima da criança, que não resistiu aos ferimentos. Bastante abalado, o avô da menina foi visto ajoelhado no asfalto logo após o ocorrido.

No momento do atropelamento, a mãe da criança havia saído para uma consulta médica. O motorista da caminhonete, um idoso e morador do bairro, permaneceu no local após o acidente.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do atropelamento. Moradores relataram que a menina era acostumada a brincar na região.

Nas redes sociais, familiares e moradores lamentaram a morte precoce da criança e fizeram alertas sobre a importância do cuidado com menores em vias públicas. “Descanse em paz, prima”, escreveu uma familiar em mensagem de despedida.

