Menina de dois anos que morreu atropelada enquanto brincava em Deodápolis é identificada

Foto: reprodução/Impacto News
Foto: reprodução/Impacto News

A pequena Laura Vitória Aparecida, de 2 anos e seis meses, morreu na manhã deste sábado (21) após ser atropelada por uma caminhonete em Deodápolis, município localizado a 249 quilômetros de Campo Grande. A criança estava acompanhada do pai e de outros parentes no momento do acidente.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o Impacto News, Laura brincava na Rua Ricardo de Oliveira quando foi atingida pela caminhonete. O veículo teria passado por cima da criança, que não resistiu aos ferimentos. Bastante abalado, o avô da menina foi visto ajoelhado no asfalto logo após o ocorrido.

No momento do atropelamento, a mãe da criança havia saído para uma consulta médica. O motorista da caminhonete, um idoso e morador do bairro, permaneceu no local após o acidente.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para realizar os levantamentos e apurar as circunstâncias do atropelamento. Moradores relataram que a menina era acostumada a brincar na região.

Nas redes sociais, familiares e moradores lamentaram a morte precoce da criança e fizeram alertas sobre a importância do cuidado com menores em vias públicas. “Descanse em paz, prima”, escreveu uma familiar em mensagem de despedida.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Criança de dois anos morre atropelada enquanto brincava em rua de Deodápolis

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *