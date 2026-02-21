Campo Grande e mais 64 cidades de MS entram em alerta de tempestade neste fim de semana

Pela terceira vez na semana, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, na tarde deste sábado (21), alerta amarelo de tempestade para Campo Grande e outros 64 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido das 12h deste sábado até as 8h de domingo (22), no horário local.

Além de Mato Grosso do Sul, o alerta também abrange áreas dos estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Na Capital sul-mato-grossense, o dia começou com céu nublado e temperatura de 24 °C. A previsão indica possibilidade de chuva ao longo do dia, com máxima que pode chegar a 33 °C.

De acordo com o Inmet, há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, principalmente no período da tarde.

Municípios sob alerta

Além de Campo Grande, o aviso inclui cidades como Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas, entre outros municípios das regiões sul, norte, leste e pantaneira do Estado.

Orientações à população

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

