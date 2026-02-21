Maçã lidera ranking e registra variação de 128% na cesta básica da semana

A diferença de preço de um mesmo item da cesta básica chegou a 128% nesta semana na Capital. O quilo da maçã foi encontrado por R$ 5,65 no menor valor e por R$ 12,90 no maior, conforme levantamento realizado pelo jornal O Estado em seis redes de supermercados.

A pesquisa semanal comparou 30 itens entre alimentos, proteínas, hortifrutigranjeiros e produtos de higiene e limpeza. Nesta edição, os dados foram organizados em formato de ranking, considerando a variação percentual entre o menor e o maior preço registrados, além da média apurada entre os estabelecimentos pesquisados.

No segundo maior índice de variação aparece a esponja de aço (pacote com oito unidades), com diferença de 112%. O produto foi encontrado entre R$ 1,69 e R$ 3,59, com média de R$ 2,20.

O alho ocupa a terceira posição no ranking, com variação de 88%. O quilo oscilou entre R$ 15,90 e R$ 29,90, média de R$ 19,73. Em seguida está a cebola, com diferença de 75%, encontrada de R$ 1,99 a R$ 3,49, média de R$ 2,72.

A laranja registrou variação de 72%, com preços entre R$ 2,89 e R$ 4,99 e média de R$ 4,08. O tomate apresentou diferença de 55%, variando de R$ 4,49 a R$ 6,99, com média de R$ 5,70. A banana teve oscilação de 52%, com valores entre R$ 5,90 e R$ 8,99 e média de R$ 6,72.

Entre os produtos industrializados, o açúcar refinado apresentou variação de 45%. O quilo foi encontrado entre R$ 4,79 e R$ 6,98, com média de R$ 5,45. O frango congelado registrou diferença de 44%, com preços entre R$ 8,95 e R$ 12,89, média de R$ 10,31.

O feijão variou 35%, com valores de R$ 5,55 a R$ 7,49 e média de R$ 6,82. O sabão em barra (pacote com cinco unidades) apresentou diferença de 33%, oscilando entre R$ 11,80 e R$ 15,79, média de R$ 12,92.

O óleo de soja registrou variação de 27%, encontrado entre R$ 6,29 e R$ 7,99, média de R$ 7,03. O papel higiênico (pacote com 12 rolos) teve diferença de 23%, com preços entre R$ 26,89 e R$ 32,99, média de R$ 28,75.

O coxão mole apresentou variação de 23%, oscilando de R$ 39,89 a R$ 48,98, média de R$ 43,26. O sabão em pó (1,6 kg) teve diferença de 20%, com valores entre R$ 23,25 e R$ 27,99, média de R$ 26,20.

A paleta suína variou 20%, encontrada de R$ 14,89 a R$ 17,90, média de R$ 16,24. O café (500g) registrou diferença de 13%, com preços entre R$ 29,89 e R$ 33,90, média de R$ 31,09. O arroz (5 kg) apresentou variação de 11%, oscilando entre R$ 13,49 e R$ 14,99, média de R$ 13,98.

Entre os itens com menor dispersão percentual estão o leite integral (1 litro), com variação de 25% e média de R$ 4,56; a margarina (500g), com diferença de 29% e média de R$ 9,67; e o sal (1 kg), que oscilou 56%, com média de R$ 3,94.

Por Djeneffer Cordoba

