Menina de 13 anos é encontrada sozinha, desorientada e com sinais de abuso em estrada de Ivinhema

Na noite desta quinta-feira (24), uma menina de 13 anos foi encontrada perdida e desorientada em estrada vicinal próxima ao posto de combustível Vitória. O caso aconteceu em Ivinhama, cidade distante 289 km de Campo Grande. Segundo a policia, a criança encontrava sinais de abuso sexual.

Um caminhoneiro que transitava pelo local, encontrou a jovem caminhando desorientada, e ligou para o corpo de bombeiros. Após aproximadamente 30min de busca pelos arredores do local, a jovem foi encontrada na presença de um idoso, sem roupas intimas e com blusa de adulto. Ao ser questionado, o homem alegou possuir parentesco com a menina, mas apresentou histórias sem sentido, desconexas, e sem provas.

Segundo informações de sites locais, durante a abordagem a vítima comentou estar perdida e ter consumido álcool e drogas que são sabia identificar. No primeiro momento alegou não conhecer o homem que a acompanhava, mas depois confessou que o individuo havia tentado abusar sexualmente dela.

Devido ao estado da vitima e das informações recolhidas, o Corpo de Bombeiros acionou a Policia Civil e o Conselho tutelar. A criança foi levada ao hospital, e após exames, foi confirmado a tentativa de abuso. Já o homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e por fornecer bebida alcoólica ou substância proibida a menor de idade.

A Policia Civil e o Conselho Tutelar segue investigando o caso.