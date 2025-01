Deputado Dagoberto Nogueira destina mais de R$ 63 milhões em emendas para fortalecer Mato Grosso do Sul em 2024

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) anunciou um investimento recorde para Mato Grosso do Sul em 2024: R$ 63.497.743,00 em emendas parlamentares. O recurso será distribuído em 19 cidades e no governo estadual, abrangendo áreas essenciais como saúde, infraestrutura e turismo. O objetivo é transformar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, garantindo melhorias significativas em serviços públicos e promovendo o desenvolvimento regional.

Saúde como prioridade

A maior parte do montante será destinada à área da saúde, que receberá mais de R$ 36 milhões. Esse valor é estratégico para atender demandas urgentes de custeio de atendimentos hospitalares, aquisição de equipamentos, estruturação de unidades de saúde e apoio às comunidades mais vulneráveis.

Cidades contempladas na saúde

• Campo Grande:

• R$ 5.100.000,00 para custeio MAC, fortalecendo os serviços de média e alta

complexidade.

• R$ 1.000.000,00 adicionais para custeio MAC.

• R$ 970.000,00 para estruturação de serviços especializados em saúde.

• Três Lagoas:

• R$ 3.029.376,00 para a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora

Auxiliadora, reforçando a capacidade de atendimento da região.

• Costa Rica:

• Investimentos totalizando R$ 2.778.000,00 para a Fundação Hospitalar de Costa

Rica, contemplando equipamentos e estruturação.

• Ponta Porã:

• R$ 1.800.000,00 para custeio de serviços do Programa de Atenção Primária

(PAP), ampliando o acesso à saúde básica.

• Angélica:

R$ 1.550.000,00 destinados ao custeio e fortalecimento de programas de

atenção primária e especializada.

• Outras cidades:

• Bonito: R$ 700.000,00 para custeio de programas de saúde.

• Coxim: R$ 900.000,00 para custeio de serviços do PAP.

• Paranhos, Miranda, Japorã e Aral Moreira: R$ 500.000,00 cada para custeio de

atenção básica e especializada.

Impactos esperados

O investimento na saúde será direcionado para:

1. Fortalecer hospitais regionais: garantindo mais leitos, equipamentos e equipes

preparadas para atender a população.

2. Ampliar programas de atenção básica: levando assistência médica e cuidados

primários às regiões mais remotas.

3. Estruturar unidades especializadas: com foco em diagnósticos precisos e

tratamentos de alta complexidade.

Segundo o deputado Dagoberto Nogueira, “o investimento na saúde vai além de números. Ele

representa mais dignidade, qualidade de vida e acesso a serviços essenciais para milhares de

sul-mato-grossenses.”

Outros setores beneficiados

Além da saúde, o deputado também destinou recursos para:

• Infraestrutura: R$ 1.400.000,00 para obras de turismo em Aquidauana.

• Transferências especiais: R$ 1.400.000,00 para Novo Horizonte do Sul e R$

1.000.000,00 para Antônio João.

• Desenvolvimento regional: R$ 12.455.000,00 para o governo estadual investir

em projetos estruturantes.

Um compromisso com Mato Grosso do Sul

O deputado Dagoberto reforça que cada centavo foi planejado para atender às reais necessidades da população. “Meu compromisso é com as pessoas. Esses recursos são fruto do trabalho sério e dedicado para garantir que Mato Grosso do Sul continue avançando”, afirmou.