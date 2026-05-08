Menina de 11 anos passa mal após familiares aplicarem remédio para emagrecer em Amambai

Uma menina de 11 anos precisou de atendimento médico urgente após familiares aplicarem nela um medicamento injetável para emagrecimento. O caso aconteceu em Amambai, cidade distante 351 quilômetros de Campo Grande. As aplicações teriam sido feitas pelo tio da menina, um advogado de 38 anos, e pela avó materna, uma técnica de contabilidade de 68 anos.

Segundo o boletim de ocorrência e relatório médico, a criança recebeu pelo menos duas doses de Tirzepatida, remédio indicado originalmente para adultos com diabetes tipo 2.

Ainda conforme o relatório, a criança teria sido alvo de pressão psicológica e comentários depreciativos relacionados ao peso. Mesmo sem querer utilizar a medicação, ela teria sido convencida pela familia.

Cerca de duas semanas após a primeira aplicação, a menina começou a apresentar sintomas como perda severa de apetite, tonturas, tremores, insônia e episódios de desmaio. Diante da gravidade da situação, a Justiça concedeu medidas protetivas de urgência.

A denúncia foi feita pela mãe da menina, uma corretora de 42 anos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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