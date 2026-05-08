Risco de temporal adia 2ª Etapa do Circuito Cidade Morena em Campo Grande

Organização prioriza segurança dos atletas e confirma nova data da prova nos próximos dias

A previsão de fortes chuvas e tempestades para este fim de semana em Campo Grande levou a organização do Circuito Cidade Morena a adiar oficialmente a 2ª etapa da corrida, que aconteceria nos dias 09 e 10 de maio. A decisão foi anunciada pela 93 Produções, responsável pelo evento, após monitoramento das condições climáticas previstas para a Capital.

Reconhecido como um dos eventos esportivos em ascensão em Mato Grosso do Sul, o Circuito Cidade Morena reúne atletas profissionais, corredores amadores, assessorias esportivas e famílias inteiras em uma proposta que vai além da competição e valoriza qualidade de vida, saúde e ocupação urbana por meio do esporte.

Segundo a organização, a prioridade neste momento é preservar a integridade física dos participantes, equipes técnicas, apoiadores e público. A expectativa era de grande movimentação durante a etapa, especialmente pela proposta do circuito de levar a corrida para regiões alternativas da cidade, descentralizando os tradicionais percursos esportivos da Capital.

“Entendemos a expectativa dos corredores para esta etapa, porém segurança sempre será prioridade. Optamos pelo adiamento de forma preventiva, respeitando os alertas climáticos e pensando na melhor experiência possível para todos os envolvidos”, informou a organização em comunicado oficial.

Os participantes já inscritos permanecem automaticamente confirmados para a nova data, que será divulgada em breve nos canais oficiais do evento. Entretanto, quem optar pelo reembolso poderá entrar em contato diretamente com a produção pelo WhatsApp (67) 99879-8262.

Mesmo diante do adiamento, o Circuito Cidade Morena reforça sua proposta de fortalecimento do esporte em Campo Grande e mantém a expectativa de realizar uma etapa ainda maior nos próximos meses.

Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @circuito.cidade.morena.