Membros do PCC fogem de semiaberto da Gameleira na madrugada desta sexta-feira, em Campo Grande

Na madrugada de hoje (20), três presos que fazem parte do PCC (Primeiro Comando da Capital) fugiram do presídio semiaberto da Gameleira, em Campo Grande. No momento da fuga haviam seis agentes penitenciários de plantão.

Conforme informações, os detentos do pavilhão D, fizeram um buraco na parede da cela e pularam o alambrado para sair do presídio.

Um dos presos foi recapturado pelos policiais penais, mas os outros dois estão foragidos. Até o momento não foram divulgados as identidades dos fugitivos.

