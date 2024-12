Autor de homicídio em posto de combustível de Eldorado é preso pela Polícia Civil

Na manhã de hoje (20), o homem identificado como José Carlos Lopes da Cruz, de 34 anos, autor do homicídio de Elton Jaqson Lopes, de 27 anos foi preso pela Polícia Militar, em Eldorado.

No dia 24 de novembro o homem e a vítima estavam em um posto de combustível de cidade e acabaram tendo um desentendimento, que levou José a desferir facadas em Elton, que morreu no local. O crime foi gravado por câmeras de seguranças.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu, mas dois dias depois foi até a delegacia com um advogado de defesa. Ele deu o depoimento e foi liberado em seguida, pois não foi pego em flagrante.

Conforme informações, o homem tem duas passagens por homicídio, furto, embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça.

Passado quase um mês do ocorrido, a Polícia Civil retomou o caso e pediu pela prisão preventiva do homem, com um mandado de busca e apreensão na casa dele. A Justiça analisou o pedido e concedeu a autorização da ação que foi cumprida hoje.

Na residência dele foram encontradas porções de cocaína. José foi preso por homicídio e tráfico de drogas.

