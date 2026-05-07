Megaoperação mira grupo criminoso que furtava Hilux com “falha digital”

Foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (07), a operação “Fenda Digital”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no furto de camionete, especialmente dos modelos Toyota Hilux e SW4, na região sul do Estado. A ação foi coordenada pelas Delegacias de Mundo Novo e Naviraí,

A investigação, que durou aproximadamente três meses, revelou um esquema estruturado e altamente coordenado, responsável por diversos furtos de caminhonetes. Após os furtos, os veículos eram levados ao Paraguai.

De acordo com as apurações da Policia Civil, os criminosos exploravam uma vulnerabilidade no sistema dos veículos, utilizando uma chave de fenda para acessar o interior da abertura sem acionar os dispositivos de segurança.

Além disso, o grupo criminoso utilizava de decodificadores digitais para dar partida nos automóveis.

As diligências permitiram a identificação de mais de uma dezena de envolvidos, entre adultos e adolescentes, todos com funções definidas dentro da associação criminosa.

A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Mundo Novo, Naviraí e Guaíra (PR), com a mobilização de mais de 70 agentes de segurança pública.

Ao todo, foram cumpridos: 8 mandados de prisão; 3 mandados de busca e apreensão de adolescentes; 10 mandados de busca domiciliar, além de 2 prisões em flagrante delito.

Participaram da ação as Delegacias da Polícia Civil de Mundo Novo, Naviraí, Itaquiraí, Eldorado e Iguatemi, além da Delegacia Regional de Naviraí, da DAM/Naviraí e da Defron. A operação também contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Guaíra/PR.

A operação teve o suporte estratégico e operacional do CGPA (Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo), com base em Campo Grande, além da atuação integrada da PF (Polícia Federal), da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições e outros objetos de interesse para a continuidade das investigações.

Além do cumprimento dos mandados judiciais, foram realizadas duas prisões em flagrante delito. Um dos indivíduos foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outro investigado foi autuado em flagrante pelo crime de porte de munições de arma de fogo de uso permitido.