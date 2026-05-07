Mulher é condenada a 10 anos após crime de estupro de vulnerável em aldeia

Nesta última quarta-feira feira (6) uma mulher de 29 anos, foi condenada pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ) no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026, que tem o objetivo de combater a exploração sexual infantojuvenil.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, a autora foi localizada na Aldeia Porto Lindo, no município de Japorã, em cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença já transitada em julgado, com pena de 10 anos de reclusão em regime fechado.

Após a prisão, a condenada foi encaminhada à Delegacia de Mundo Novo e colocada à disposição da Justiça.

Além das ações, também realizaram, ao longo do dia, fiscalizações de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil nas cidades de Nova Andradina, Ponta Porã e Naviraí.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.