Mega da Virada tem maior prêmio da história e desperta sonho de apostadores

A 15ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 570 milhões. O prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história. Ele supera os 541,9 milhões pagos no ano passado, bolada que foi dividida entre cinco apostas – com a correção da inflação pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a premiação salta para R$ 567,28 milhões, atualmente.

Na Casa Lotérica da Marechal Rondon, o movimento de apostadores com relação às apostas na Mega da Virada se mostrou expressivo, no início da tarde dessa sexta-feira (29). Os moradores da Capital aproveitaram a passagem pelo centro da cidade e a quitação de débito das contas, para dar um pulo na lotérica e fazer uma “fezinha” também. A volta da Raspadinha pegou de surpresa alguns dos apostadores, que afirmaram que, sem dúvida, será um jogo a mais para complementar as apostas e testar a sorte.

O enfermeiro Ananias da Silva Neves, 47, explica que foi até a lotérica para jogar na Mega da Virada, levado principalmente pelo valor do prêmio. “No final do ano você tem essa brincadeira, digamos. Todo mundo joga, né? Todo mundo sonha, então tem que manter a esperança. [Se ganhasse,] eu acho que, num primeiro momento, eu não ia mexer nesse dinheiro agora, ia organizar, porque é um dinheiro muito grande para sair gastando assim”, esclarece o enfermeiro.

O funcionário público municipal Oscar Mendes, 70, explica que há pelo menos 20 anos tem o costume de jogar diversos jogos. “O ser humano vive de duas coisas na vida, sorte e sonho e eu pratico essas duas coisas. Eu jogo toda semana, há vinte anos que eu jogo. Já ganhei seis quadras e uma quina da mega, R$ 8.760, há 10 anos atrás”, relembra Mendes. Com a volta da Raspadinha, ele pretende voltar a apostar. “Sim, eu sempre joguei a Raspadinha e caso volte, eu pretendo voltar a jogar, principalmente a legalizada.”

A comerciante e artesã Jaciara de Almeida, 70, saiu de casa para pagar a conta de luz e telefone, mas já aproveitou a ida até a lotérica para apostar. “Não só na Mega, mas eu aposto em outros jogos durante o ano. A gente sempre guarda um dinheirinho para fazer uma ‘fezinha’. Eu nunca ganhei dinheiro expressivo assim não, mas a gente sempre tira alguma coisa. O que eu ganhei mesmo foi no SMS da Sorte, ganhei R$ 600. Sempre que eu posso e tenho dinheiro sobrando, eu faço uma ‘fezinha’. Na Raspadinha nunca ganhei, mas vou continuar jogando porque sou brasileira e não desisto nunca”, afirma a comerciante.

Prêmios de fim de ano

No ano passado, 435,21 milhões de apostas disputaram o prêmio, conforme o banco. O sorteio da loteria especial será neste domingo (31), às 20h. Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Com o rendimento do primeiro mês, se quiser ostentar, o milionário poderá comprar um Porsche 911 GT3 RS, que zero-quilômetro pode chegar ao preço de cerca de R$ 2,3 milhões, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e sobra um bom troco para gastar por aí.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para a Mega da Virada deste ano é de pagamento de R$ 570 milhões. O valor é cerca de 5% superior ao pago em 2022, de R$ 541,9 milhões (sem correção). O valor do prêmio pode aumentar até a hora do sorteio.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, que costuma funcionar até sábado, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, até as 17h de domingo, dia 31.

Sorteio da Mega da Virada

O sorteio será às 20h, do dia 31, com com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Raspadinha

O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a retomar a Lotex (Loteria Instantânea Exclusiva), popularmente conhecida como “raspadinha”.

A autorização vale por dois anos e foi publicada na edição de quinta-feira (28), do Diário Oficial da União. Os bilhetes da Lotex serão vendidos pela Caixa e, posteriormente, haverá uma licitação para empresas venderem a raspadinha.

Como o nome sugere, trata-se de uma loteria instantânea. Ao comprar o bilhete, a pessoa deve raspar determinada área e descobre na hora se foi premiada ou não.

Haverá tanto uma versão física como online. No segundo caso, a “raspagem” da área será virtual, por meio do mouse, por exemplo, e feita no site que disponibilizar o serviço.

A medida faz parte de um conjunto de iniciativas do governo para aumentar a receita. A expectativa é de que a Lotex gere uma arrecadação de até R$ 5 bilhões ao ano.

A “raspadinha” deixou de ser comercializada no Brasil em 2016, devido à operação ter entrado no Plano Nacional de Desestatização. Foi marcado um leilão em 2018 para a retomada das atividades, mas não houve interessados.

Em 2019, o governo Bolsonaro alterou as regras e um consórcio internacional arrematou a concessão para explorar a loteria instantânea. No entanto, houve um desentendimento entre o governo e o vencedor do certame.

Na época, não houve acordo para ceder a rede de lotéricas para a venda dos bilhetes, e o consórcio se retirou do processo.

Por – Julisandy Ferreira.

